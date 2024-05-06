TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,370 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,810%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,803%
A COMPARER A 3,800%
EN DATE DU 29/04/24
DATE DE REGLEMENT 08/05/24
BTF 17 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 396 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,182 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,718%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6471
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,670%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,30%
TAUX MOYEN PONDERE 3,666%
A COMPARER A 3,710%
EN DATE DU 29/04/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,415 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,79%
TAUX MOYEN PONDERE 3,46%
A COMPARER A 3,488%
EN DATE DU 29/04/24
DATE DE REGLEMENT
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