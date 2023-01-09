TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters09/01/2023 à 14:53
PARIS, 9 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,880 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,170%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,164%
A COMPARER A 2,096%
EN DATE DU 02/01/23
DATE DE REGLEMENT 11/01/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,543 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,420%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,19%
TAUX MOYEN PONDERE 2,413%
A COMPARER A 2,432%
EN DATE DU 02/01/23
DATE DE REGLEMENT 7436
BTF 46 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,18%
TAUX MOYEN PONDERE 2,796%
A COMPARER A 2,824%
EN DATE DU 02/01/23
DATE DE REGLEMENT
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