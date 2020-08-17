TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•17/08/2020 à 14:54
PARIS, 17 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,694 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,570%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,35%
TAUX MOYEN PONDERE -0,571%
A COMPARER A -0,576%
EN DATE DU 10/08/20
DATE DE REGLEMENT 19/08/20
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,430 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,37%
TAUX MOYEN PONDERE -0,602%
A COMPARER A -0,631%
EN DATE DU 10/08/20
DATE DE REGLEMENT 8094
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,71%
TAUX MOYEN PONDERE -0,605%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,396 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,570%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,39%
TAUX MOYEN PONDERE -0,571%
A COMPARER A -0,565%
EN DATE DU 10/08/20
DATE DE REGLEMENT
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