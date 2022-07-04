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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters04/07/2022 à 14:55

PARIS, 4 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,799 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,249 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,370%

% SERVI AU PRIX LIMITE 31,43%

TAUX MOYEN PONDERE -0,378%

A COMPARER A -0,392%

EN DATE DU 27/06/22

DATE DE REGLEMENT 06/07/22

BTF 23 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,296 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,114 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,015%

% SERVI AU PRIX LIMITE 37,87%

TAUX MOYEN PONDERE -0,021%

A COMPARER A -0,163%

EN DATE DU 27/06/22

DATE DE REGLEMENT 6727

BTF 33 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 798 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,700 MDS EUROS

PRIX LIMITE 0,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 55,05%

TAUX MOYEN PONDERE 0,028%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,497 MDS EUROS

PRIX LIMITE 0,455%

% SERVI AU PRIX LIMITE 93,21%

TAUX MOYEN PONDERE 0,453%

A COMPARER A 0,609%

EN DATE DU 27/06/22

DATE DE REGLEMENT

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