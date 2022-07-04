TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters04/07/2022 à 14:55
PARIS, 4 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,799 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,249 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,370%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,43%
TAUX MOYEN PONDERE -0,378%
A COMPARER A -0,392%
EN DATE DU 27/06/22
DATE DE REGLEMENT 06/07/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,296 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,114 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,015%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,87%
TAUX MOYEN PONDERE -0,021%
A COMPARER A -0,163%
EN DATE DU 27/06/22
DATE DE REGLEMENT 6727
BTF 33 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 798 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,700 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,05%
TAUX MOYEN PONDERE 0,028%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,497 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,21%
TAUX MOYEN PONDERE 0,453%
A COMPARER A 0,609%
EN DATE DU 27/06/22
DATE DE REGLEMENT
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