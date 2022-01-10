TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters10/01/2022 à 14:54
PARIS, 10 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,573 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,648 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,633%
A COMPARER A -0,667%
EN DATE DU 03/01/22
DATE DE REGLEMENT 12/01/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,238 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,17%
TAUX MOYEN PONDERE -0,624%
A COMPARER A -0,640%
EN DATE DU 03/01/22
DATE DE REGLEMENT 5589
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,721 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,44%
TAUX MOYEN PONDERE -0,621%
A COMPARER A -0,635%
EN DATE DU 03/01/22
DATE DE REGLEMENT
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