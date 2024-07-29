TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 898 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,000 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,48%
TAUX MOYEN PONDERE 3,612%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 31/07/24
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,595 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,646 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,46%
TAUX MOYEN PONDERE 3,61%
A COMPARER A 3,637%
EN DATE DU 22/07/24
DATE DE REGLEMENT 7048
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,675 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,460%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,04%
TAUX MOYEN PONDERE 3,456%
A COMPARER A 3,540%
EN DATE DU 22/07/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,493 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,775 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,98%
TAUX MOYEN PONDERE 3,252%
A COMPARER A 3,341%
EN DATE DU 22/07/24
DATE DE REGLEMENT
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