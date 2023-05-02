TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/05/2023 à 14:53
PARIS, 2 mai (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,697 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,100%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,75%
TAUX MOYEN PONDERE 3,089%
A COMPARER A 3,057%
EN DATE DU 24/04/23
DATE DE REGLEMENT 04/05/23
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,515 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,210%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,204%
A COMPARER A 3,216%
EN DATE DU 24/04/23
DATE DE REGLEMENT 5546
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,289 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,260%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,11%
TAUX MOYEN PONDERE 3,254%
A COMPARER A 3,354%
EN DATE DU 24/04/23
DATE DE REGLEMENT
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