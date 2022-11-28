TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters28/11/2022 à 14:54
PARIS, 28 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,530%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,09%
TAUX MOYEN PONDERE 1,50%
A COMPARER A 1,341%
EN DATE DU 21/11/22
DATE DE REGLEMENT 30/11/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,300 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,840 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,927%
A COMPARER A 1,838%
EN DATE DU 21/11/22
DATE DE REGLEMENT 3248
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,499 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,57%
TAUX MOYEN PONDERE 2,346%
A COMPARER A 2,275%
EN DATE DU 21/11/22
DATE DE REGLEMENT
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