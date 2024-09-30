TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 497 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,223 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,280%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,79%
TAUX MOYEN PONDERE 3,269%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 02/10/24
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,498 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,205 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,260%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,50%
TAUX MOYEN PONDERE 3,25%
A COMPARER A 3,367%
EN DATE DU 23/09/24
DATE DE REGLEMENT 8806
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,215 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,76%
TAUX MOYEN PONDERE 3,028%
A COMPARER A 3,116%
EN DATE DU 23/09/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,435 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,60%
TAUX MOYEN PONDERE 2,714%
A COMPARER A 2,789%
EN DATE DU 23/09/24
DATE DE REGLEMENT
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