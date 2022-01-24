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6 833.33
-3.33%
  2. Aide
    2. Espace Client
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Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters24/01/2022 à 14:58

PARIS, 24 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,498 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 13,335 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,665%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,43%

TAUX MOYEN PONDERE -0,672%

A COMPARER A -0,650%

EN DATE DU 17/01/22

DATE DE REGLEMENT 26/01/22

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,345 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,665%

% SERVI AU PRIX LIMITE 18,92%

TAUX MOYEN PONDERE -0,67%

A COMPARER A -0,646%

EN DATE DU 17/01/22

DATE DE REGLEMENT 7193

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,413 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,660%

% SERVI AU PRIX LIMITE 59,39%

TAUX MOYEN PONDERE -0,663%

A COMPARER A -0,632%

EN DATE DU 17/01/22

DATE DE REGLEMENT

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