TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters24/01/2022 à 14:58
PARIS, 24 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,498 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,335 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,43%
TAUX MOYEN PONDERE -0,672%
A COMPARER A -0,650%
EN DATE DU 17/01/22
DATE DE REGLEMENT 26/01/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,497 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,345 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,92%
TAUX MOYEN PONDERE -0,67%
A COMPARER A -0,646%
EN DATE DU 17/01/22
DATE DE REGLEMENT 7193
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,594 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,413 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,39%
TAUX MOYEN PONDERE -0,663%
A COMPARER A -0,632%
EN DATE DU 17/01/22
DATE DE REGLEMENT
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