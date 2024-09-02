TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,190 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,65%
TAUX MOYEN PONDERE 3,462%
A COMPARER A 3,477%
EN DATE DU 26/08/24
DATE DE REGLEMENT 04/09/24
BTF 19 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,700 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,360%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,06%
TAUX MOYEN PONDERE 3,357%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10160
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,595 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,475 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,310%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,19%
TAUX MOYEN PONDERE 3,308%
A COMPARER A 3,285%
EN DATE DU 26/08/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,540 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,41%
TAUX MOYEN PONDERE 2,997%
A COMPARER A 2,999%
EN DATE DU 26/08/24
DATE DE REGLEMENT
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