TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters30/05/2022 à 14:53
PARIS, 30 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,194 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,766 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,60%
TAUX MOYEN PONDERE -0,561%
A COMPARER A -0,603%
EN DATE DU 23/05/22
DATE DE REGLEMENT 01/06/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,122 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,67%
TAUX MOYEN PONDERE -0,432%
A COMPARER A -0,400%
EN DATE DU 23/05/22
DATE DE REGLEMENT 3335
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,165 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,100%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,67%
TAUX MOYEN PONDERE 0,092%
A COMPARER A 0,051%
EN DATE DU 23/05/22
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer