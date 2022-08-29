TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters29/08/2022 à 14:54
PARIS, 29 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,695 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,266 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,020%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,54%
TAUX MOYEN PONDERE -0,027%
A COMPARER A 0,058%
EN DATE DU 22/08/22
DATE DE REGLEMENT 31/08/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,585 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,833 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,084%
A COMPARER A 0,084%
EN DATE DU 22/08/22
DATE DE REGLEMENT 6889
BTF 41 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 398 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,285 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,69%
TAUX MOYEN PONDERE 0,481%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,298 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,110 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,658%
A COMPARER A 0,680%
EN DATE DU 22/08/22
DATE DE REGLEMENT
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