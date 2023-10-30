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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters30/10/2023 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 7 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 535 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,185 MD EUROS

PRIX LIMITE 3,755%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,745%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 01/11/23

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,850 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,500 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,785%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,779%

A COMPARER A 3,788%

EN DATE DU 23/10/23

DATE DE REGLEMENT 6485

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,925 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,800%

% SERVI AU PRIX LIMITE 39,14%

TAUX MOYEN PONDERE 3,797%

A COMPARER A 3,823%

EN DATE DU 23/10/23

DATE DE REGLEMENT

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,440 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,715%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,711%

A COMPARER A 3,770%

EN DATE DU 23/10/23

DATE DE REGLEMENT

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