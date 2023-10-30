TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 535 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,185 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,755%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,745%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 01/11/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,850 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,785%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,779%
A COMPARER A 3,788%
EN DATE DU 23/10/23
DATE DE REGLEMENT 6485
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,925 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 39,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,797%
A COMPARER A 3,823%
EN DATE DU 23/10/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,440 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,715%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,711%
A COMPARER A 3,770%
EN DATE DU 23/10/23
DATE DE REGLEMENT
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