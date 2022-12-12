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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters12/12/2022 à 14:53

PARIS, 12 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,190 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,990 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,750%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,693%

A COMPARER A 1,445%

EN DATE DU 05/12/22

DATE DE REGLEMENT 14/12/22

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,098 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,020 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,025%

% SERVI AU PRIX LIMITE 48,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,011%

A COMPARER A 1,925%

EN DATE DU 05/12/22

DATE DE REGLEMENT 5464

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,177 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,327 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,440%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,426%

A COMPARER A 2,397%

EN DATE DU 05/12/22

DATE DE REGLEMENT

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