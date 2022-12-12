TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters12/12/2022 à 14:53
PARIS, 12 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,190 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,990 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,693%
A COMPARER A 1,445%
EN DATE DU 05/12/22
DATE DE REGLEMENT 14/12/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,098 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,020 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,011%
A COMPARER A 1,925%
EN DATE DU 05/12/22
DATE DE REGLEMENT 5464
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,177 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,327 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,426%
A COMPARER A 2,397%
EN DATE DU 05/12/22
DATE DE REGLEMENT
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