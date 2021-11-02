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Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/11/2021 à 14:53

PARIS, 2 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,094 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,300 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,765%

% SERVI AU PRIX LIMITE 20,46%

TAUX MOYEN PONDERE -0,772%

A COMPARER A -0,736%

EN DATE DU 25/10/21

DATE DE REGLEMENT 04/11/21

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,515 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,680%

% SERVI AU PRIX LIMITE 16,91%

TAUX MOYEN PONDERE -0,684%

A COMPARER A -0,685%

EN DATE DU 25/10/21

DATE DE REGLEMENT 8605

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,297 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,915 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,650%

% SERVI AU PRIX LIMITE 69,89%

TAUX MOYEN PONDERE -0,651%

A COMPARER A -0,636%

EN DATE DU 25/10/21

DATE DE REGLEMENT

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