TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/11/2021 à 14:53
PARIS, 2 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,094 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,300 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,765%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,46%
TAUX MOYEN PONDERE -0,772%
A COMPARER A -0,736%
EN DATE DU 25/10/21
DATE DE REGLEMENT 04/11/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,515 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,91%
TAUX MOYEN PONDERE -0,684%
A COMPARER A -0,685%
EN DATE DU 25/10/21
DATE DE REGLEMENT 8605
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,297 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,915 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,89%
TAUX MOYEN PONDERE -0,651%
A COMPARER A -0,636%
EN DATE DU 25/10/21
DATE DE REGLEMENT
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