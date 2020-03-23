TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•23/03/2020 à 14:58
PARIS, 23 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,999 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,655 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,520%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,75%
TAUX MOYEN PONDERE -0,528%
A COMPARER A -0,608%
EN DATE DU 16/03/20
DATE DE REGLEMENT 25/03/20
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,299 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,030 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,52%
A COMPARER A -0,615%
EN DATE DU 16/03/20
DATE DE REGLEMENT 5811
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,570 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,525%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,73%
TAUX MOYEN PONDERE -0,535%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,100 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,825 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,534%
A COMPARER A -0,625%
EN DATE DU 16/03/20
DATE DE REGLEMENT
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