TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters01/12/2022 à 11:01
PARIS, 1 déc. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,844 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,126 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,27%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,16%
TAUX MOYEN PONDERE 2,19%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/12/22
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,060 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,222 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 71,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,55%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/12/22
OAT
MATURITE 25/05/45
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 855 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,812 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 111,46%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,56%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/12/22
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,241 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,513 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 64,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,45%
A COMPARER A 2,27%
EN DATE DU 02/06/22
DATE DE REGLEMENT 05/12/22
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