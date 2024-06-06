TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 7,174 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,118 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,05%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/06/24
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,870 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,694 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 78,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,21%
A COMPARER A 3,02%
EN DATE DU 07/03/24
DATE DE REGLEMENT 10/06/24
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,956 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,595 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,46%
A COMPARER A 3,47%
EN DATE DU 02/05/24
DATE DE REGLEMENT 10/06/24
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer