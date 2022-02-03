TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters03/02/2022 à 11:04
PARIS, 3 févr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,296 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,542 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,21%
TAUX MOYEN PONDERE 0,30%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/02/22
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,435 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,007 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,46%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,45%
A COMPARER A 0,30%
EN DATE DU 06/01/22
DATE DE REGLEMENT 07/02/22
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,784 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,276 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,81%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,85%
A COMPARER A 0,55%
EN DATE DU 02/09/21
DATE DE REGLEMENT 07/02/22
OAT
MATURITE 25/05/53
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,981 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,955 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,93%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,05%
A COMPARER A 0,99%
EN DATE DU 06/01/22
DATE DE REGLEMENT 07/02/22
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