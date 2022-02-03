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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters03/02/2022 à 11:04

PARIS, 3 févr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/30

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 3,296 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,542 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,37%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,21%

TAUX MOYEN PONDERE 0,30%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 07/02/22

OAT

MATURITE 25/05/32

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 3,435 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,007 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,46%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,45%

A COMPARER A 0,30%

EN DATE DU 06/01/22

DATE DE REGLEMENT 07/02/22

OAT

MATURITE 25/06/44

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 2,784 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,276 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 92,81%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,85%

A COMPARER A 0,55%

EN DATE DU 02/09/21

DATE DE REGLEMENT 07/02/22

OAT

MATURITE 25/05/53

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 1,981 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,955 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 91,93%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,05%

A COMPARER A 0,99%

EN DATE DU 06/01/22

DATE DE REGLEMENT 07/02/22

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