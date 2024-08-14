TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/27
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,832 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,030 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,81%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,57%
A COMPARER A 2,85%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,662 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,071 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,61%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,60%
A COMPARER A 2,76%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,806 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,022 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,49%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,89%
TAUX MOYEN PONDERE 2,65%
A COMPARER A 2,87%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,150 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,70%
A COMPARER A 2,65%
EN DATE DU 15/02/24
DATE DE REGLEMENT 19/08/24
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer