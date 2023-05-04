TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters04/05/2023 à 11:00
PARIS, 4 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/33
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 5,075 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,739 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,83%
A COMPARER A 2,70%
EN DATE DU 06/04/23
DATE DE REGLEMENT 08/05/23
OAT
MATURITE 25/06/39
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,911 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,700 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,10%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/05/23
OAT
MATURITE 25/05/54
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,248 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,390 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,33%
A COMPARER A 3,12%
EN DATE DU 06/04/23
DATE DE REGLEMENT 08/05/23
OAT
MATURITE 25/05/72
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,513 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,976 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 38,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,82%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/05/23
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