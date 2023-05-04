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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters04/05/2023 à 11:00

PARIS, 4 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/33

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 5,075 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,739 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,34%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,83%

A COMPARER A 2,70%

EN DATE DU 06/04/23

DATE DE REGLEMENT 08/05/23

OAT

MATURITE 25/06/39

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,911 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,700 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 82,99%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,10%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/05/23

OAT

MATURITE 25/05/54

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 2,248 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,390 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,56%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,33%

A COMPARER A 3,12%

EN DATE DU 06/04/23

DATE DE REGLEMENT 08/05/23

OAT

MATURITE 25/05/72

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 1,513 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 2,976 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 38,60%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,82%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 08/05/23

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