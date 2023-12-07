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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/12/2023 à 10:59

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/10/27

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 988 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 4,331 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,06%

% SERVI AU PRIX LIMITE 50,55%

TAUX MOYEN PONDERE 2,45%

A COMPARER A 3,25%

EN DATE DU 19/10/23

DATE DE REGLEMENT 11/12/23

OATei*

MATURITE 01/03/29

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 680 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,118 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,20%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,44%

A COMPARER A 0,70%

EN DATE DU 16/11/23

DATE DE REGLEMENT 11/12/23

OAT

MATURITE 25/05/32

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 1,318 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,672 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 80,52%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,59%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/12/23

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,010 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,931 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,46%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,75%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/12/23

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