TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/10/27
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 988 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 4,331 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,55%
TAUX MOYEN PONDERE 2,45%
A COMPARER A 3,25%
EN DATE DU 19/10/23
DATE DE REGLEMENT 11/12/23
OATei*
MATURITE 01/03/29
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 680 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,118 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,44%
A COMPARER A 0,70%
EN DATE DU 16/11/23
DATE DE REGLEMENT 11/12/23
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,318 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,672 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,52%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,59%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/12/23
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,010 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,931 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,46%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,75%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/12/23
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