TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 4,324 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,155 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 103,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,01%
A COMPARER A 2,87%
EN DATE DU 04/04/24
DATE DE REGLEMENT 06/05/24
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 3,215 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,005 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 84,69%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,03%
A COMPARER A 2,81%
EN DATE DU 07/03/24
DATE DE REGLEMENT 06/05/24
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,623 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,620 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 87,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,36%
A COMPARER A 3,16%
EN DATE DU 01/02/24
DATE DE REGLEMENT 06/05/24
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,764 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,860 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,86%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,47%
A COMPARER A 3,38%
EN DATE DU 04/04/24
DATE DE REGLEMENT 06/05/24
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