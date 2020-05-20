TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•20/05/2020 à 11:02
PARIS, 20 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/23
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,480 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,876 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,51%
A COMPARER A -0,59%
EN DATE DU 20/02/20
DATE DE REGLEMENT 25/05/20
OAT
MATURITE 25/05/23
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,985 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,566 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,53%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/20
OAT
MATURITE 25/11/25
COUPON 1,00%
VOLUME ADJUGE 2,051 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,269 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,33%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/20
OAT
MATURITE 25/02/26
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,479 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,927 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,59%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,92%
TAUX MOYEN PONDERE -0,28%
A COMPARER A -0,16%
EN DATE DU 16/04/20
DATE DE REGLEMENT 25/05/20
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valeur
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dernier
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var.
|4434.93
|-0.52%
|1.146
|-1.55%
|3.74
|-4.47%
|32.86
|-0.29%
|3.22
|-5.99%
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