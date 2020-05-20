CAC 40
4 434.72
-0.53%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
4 434.72
-0.53%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters20/05/2020 à 11:02

PARIS, 20 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/02/23

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 2,480 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,876 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,40%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,51%

A COMPARER A -0,59%

EN DATE DU 20/02/20

DATE DE REGLEMENT 25/05/20

OAT

MATURITE 25/05/23

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,985 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,566 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 106,91%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,53%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/20

OAT

MATURITE 25/11/25

COUPON 1,00%

VOLUME ADJUGE 2,051 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,269 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 107,38%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,33%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/20

OAT

MATURITE 25/02/26

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 3,479 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,927 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,59%

% SERVI AU PRIX LIMITE 24,92%

TAUX MOYEN PONDERE -0,28%

A COMPARER A -0,16%

EN DATE DU 16/04/20

DATE DE REGLEMENT 25/05/20

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
CAC 40
4434.93 -0.52%
BIOPHYTIS
1.146 -1.55%
NOVACYT
3.74 -4.47%
TOTAL
32.86 -0.29%
AMOEBA
3.22 -5.99%
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer