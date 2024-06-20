TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/10/27
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,308 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,788 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,04%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OAT
MATURITE 25/04/29
COUPON 5,50%
VOLUME ADJUGE 2,379 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,372 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 110,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,89%
TAUX MOYEN PONDERE 3,03%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,026 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,595 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,60%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,43%
TAUX MOYEN PONDERE 3,01%
A COMPARER A 2,77%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
OAT
MATURITE 25/05/32
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,782 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,490 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 78,80%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,05%
A COMPARER A 2,83%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 24/06/24
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