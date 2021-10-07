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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/10/2021 à 10:59

PARIS, 7 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/30

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 2,956 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,302 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 121,97%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,05%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/10/21

OAT

MATURITE 25/11/31

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 4,930 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,466 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,50%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,15%

A COMPARER A -0,05%

EN DATE DU 02/09/21

DATE DE REGLEMENT 11/10/21

OAT

MATURITE 25/05/53

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,035 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,354 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,13%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,96%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/10/21

OAT

MATURITE 25/05/66

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,078 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 2,997 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 125,06%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,04%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/10/21

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1 commentaire

  • 11:15

    çà nous sert a quoi, c est la BCE qui achète tout

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