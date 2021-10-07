TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/10/2021 à 10:59
PARIS, 7 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,956 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,302 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 121,97%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,05%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/10/21
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 4,930 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,466 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,15%
A COMPARER A -0,05%
EN DATE DU 02/09/21
DATE DE REGLEMENT 11/10/21
OAT
MATURITE 25/05/53
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,035 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,354 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,96%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/10/21
OAT
MATURITE 25/05/66
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,078 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 125,06%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,04%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/10/21
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer