TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•18/06/2020 à 10:58
PARIS, 18 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/23
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,220 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,696 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,56%
A COMPARER A -0,51%
EN DATE DU 20/05/20
DATE DE REGLEMENT 22/06/20
OAT
MATURITE 25/03/25
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,984 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,451 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,86%
TAUX MOYEN PONDERE -0,48%
A COMPARER A -0,22%
EN DATE DU 19/03/20
DATE DE REGLEMENT 22/06/20
OAT
MATURITE 25/02/26
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,170 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,866 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,27%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,40%
A COMPARER A -0,28%
EN DATE DU 20/05/20
DATE DE REGLEMENT 22/06/20
OAT
MATURITE 25/05/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,625 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,163 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,94%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,25%
A COMPARER A -0,10%
EN DATE DU 07/05/20
DATE DE REGLEMENT 22/06/20
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|4970.94
|-0.50%
|0.204
|+11.48%
|14.764
|+0.46%
|1.024
|+20.47%
|35.59
|-0.99%
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer