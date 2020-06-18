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+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters18/06/2020 à 10:58

PARIS, 18 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/02/23

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 2,220 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,696 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,50%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,56%

A COMPARER A -0,51%

EN DATE DU 20/05/20

DATE DE REGLEMENT 22/06/20

OAT

MATURITE 25/03/25

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 2,984 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,451 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 102,30%

% SERVI AU PRIX LIMITE 56,86%

TAUX MOYEN PONDERE -0,48%

A COMPARER A -0,22%

EN DATE DU 19/03/20

DATE DE REGLEMENT 22/06/20

OAT

MATURITE 25/02/26

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 3,170 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,866 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 102,27%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,40%

A COMPARER A -0,28%

EN DATE DU 20/05/20

DATE DE REGLEMENT 22/06/20

OAT

MATURITE 25/05/28

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,625 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,163 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 107,94%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,25%

A COMPARER A -0,10%

EN DATE DU 07/05/20

DATE DE REGLEMENT 22/06/20

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