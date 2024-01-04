TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 7,239 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,884 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,83%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,59%
A COMPARER A 3,32%
EN DATE DU 02/11/23
DATE DE REGLEMENT 08/01/24
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,643 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,859 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,88%
A COMPARER A 3,42%
EN DATE DU 07/09/23
DATE DE REGLEMENT 08/01/24
OAT
MATURITE 25/05/54
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,093 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,855 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,13%
A COMPARER A 3,92%
EN DATE DU 02/11/23
DATE DE REGLEMENT 08/01/24
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