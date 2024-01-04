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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters04/01/2024 à 11:01

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 7,239 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,884 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 107,83%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,59%

A COMPARER A 3,32%

EN DATE DU 02/11/23

DATE DE REGLEMENT 08/01/24

OAT

MATURITE 25/05/38

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,643 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,859 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 80,92%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,88%

A COMPARER A 3,42%

EN DATE DU 07/09/23

DATE DE REGLEMENT 08/01/24

OAT

MATURITE 25/05/54

COUPON 3,00%

VOLUME ADJUGE 2,093 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,855 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 97,29%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,13%

A COMPARER A 3,92%

EN DATE DU 02/11/23

DATE DE REGLEMENT 08/01/24

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