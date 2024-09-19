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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 19/09/2024 à 10:58

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/27

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 4,070 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,12%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,45%

A COMPARER A 2,86%

EN DATE DU 18/07/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

OAT

MATURITE 25/02/28

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 1,952 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,752 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,41%

% SERVI AU PRIX LIMITE 59,62%

TAUX MOYEN PONDERE 2,46%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/09/28

OAT

MATURITE 25/02/30

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 3,567 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,125 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,63%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,62%

A COMPARER A 2,65%

EN DATE DU 14/08/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 2,407 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,459 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,40%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,77%

A COMPARER A 296,00%

EN DATE DU 18/07/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

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