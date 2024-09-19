TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 4,070 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,12%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,45%
A COMPARER A 2,86%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
OAT
MATURITE 25/02/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,952 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,752 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,62%
TAUX MOYEN PONDERE 2,46%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/09/28
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,567 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,125 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,62%
A COMPARER A 2,65%
EN DATE DU 14/08/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 2,407 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,459 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,77%
A COMPARER A 296,00%
EN DATE DU 18/07/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
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