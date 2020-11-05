TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•05/11/2020 à 11:04
PARIS, 5 nov. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/29
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,346 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 108,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,27%
TAUX MOYEN PONDERE -0,50%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/11/20
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,498 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,241 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 103,88%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,73%
TAUX MOYEN PONDERE -0,38%
A COMPARER A -0,25%
EN DATE DU 01/10/20
DATE DE REGLEMENT 09/11/20
OAT
MATURITE 25/05/50
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 2,521 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,052 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 134,97%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,27%
A COMPARER A 0,41%
EN DATE DU 06/08/20
DATE DE REGLEMENT 09/11/20
OAT
MATURITE 25/04/55
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,478 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,620 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 219,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,36%
TAUX MOYEN PONDERE 0,32%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/11/20
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