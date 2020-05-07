TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•07/05/2020 à 11:02
PARIS, 7 mai (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 3,746 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,79%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,10%
A COMPARER A -0,12%
EN DATE DU 05/12/19
DATE DE REGLEMENT 11/05/20
OAT
MATURITE 25/11/29
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 4,958 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,070 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,69%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,03%
A COMPARER A 0,04%
EN DATE DU 02/04/20
DATE DE REGLEMENT 11/05/20
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,386 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,103 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,82%
A COMPARER A 0,45%
EN DATE DU 05/03/20
DATE DE REGLEMENT 11/05/20
OAT
MATURITE 25/04/60
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 988 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,270 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 205,73%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,86%
A COMPARER A 0,88%
EN DATE DU 05/12/19
DATE DE REGLEMENT 11/05/20
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