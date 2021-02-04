TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•04/02/2021 à 10:59
PARIS, 4 févr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 6,154 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,448 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,99%
TAUX MOYEN PONDERE -0,25%
A COMPARER A -0,33%
EN DATE DU 07/01/21
DATE DE REGLEMENT 08/02/21
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,587 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,298 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 118,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,05%
A COMPARER A -0,04%
EN DATE DU 03/12/20
DATE DE REGLEMENT 08/02/21
OAT
MATURITE 25/06/39
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,499 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,812 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 129,26%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,11%
TAUX MOYEN PONDERE 0,14%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/02/21
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,756 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,877 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 107,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,50%
A COMPARER A 0,37%
EN DATE DU 07/01/21
DATE DE REGLEMENT 08/02/21
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