TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•02/07/2020 à 11:00
PARIS, 2 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 5,554 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,140 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,90%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,04%
TAUX MOYEN PONDERE -0,09%
A COMPARER A 0,07%
EN DATE DU 04/06/20
DATE DE REGLEMENT 06/07/20
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,205 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,721 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 115,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,11%
A COMPARER A -0,09%
EN DATE DU 05/03/20
DATE DE REGLEMENT 06/07/20
OAT
MATURITE 25/06/39
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,618 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,055 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 126,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,31%
A COMPARER A 0,51%
EN DATE DU 02/04/20
DATE DE REGLEMENT 06/07/20
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,371 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,324 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 103,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,64%
A COMPARER A 0,79%
EN DATE DU 04/06/20
DATE DE REGLEMENT 06/07/20
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