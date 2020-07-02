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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters02/07/2020 à 11:00

PARIS, 2 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/30

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 5,554 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 15,140 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,90%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,04%

TAUX MOYEN PONDERE -0,09%

A COMPARER A 0,07%

EN DATE DU 04/06/20

DATE DE REGLEMENT 06/07/20

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,205 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,721 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 115,70%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,11%

A COMPARER A -0,09%

EN DATE DU 05/03/20

DATE DE REGLEMENT 06/07/20

OAT

MATURITE 25/06/39

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,618 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,055 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 126,48%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,31%

A COMPARER A 0,51%

EN DATE DU 02/04/20

DATE DE REGLEMENT 06/07/20

OAT

MATURITE 25/05/52

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,371 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,324 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 103,08%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,64%

A COMPARER A 0,79%

EN DATE DU 04/06/20

DATE DE REGLEMENT 06/07/20

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1 commentaire

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  • frk987
    11:11

    Vous avez du souci à vous faire avec vos assurances vie en euro pour les 10 ans à venir !!!!!

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