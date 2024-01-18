TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 5,616 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,505 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,76%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,27%
TAUX MOYEN PONDERE 2,56%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 4,030 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,608 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,55%
A COMPARER A 2,92%
EN DATE DU 16/11/23
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
OAT
MATURITE 25/05/29
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,353 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,071 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,53%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/01/24
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