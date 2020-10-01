TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•01/10/2020 à 11:00
PARIS, 1 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 5,508 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,002 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,25%
A COMPARER A -0,19%
EN DATE DU 03/09/20
DATE DE REGLEMENT 05/10/20
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,680 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,573 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 118,30%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,09%
A COMPARER A 0,11%
EN DATE DU 02/07/20
DATE DE REGLEMENT 05/10/20
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,245 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,466 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,35%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,17%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 05/10/20
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,067 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 3,748 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 109,39%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,43%
A COMPARER A 0,53%
EN DATE DU 03/09/20
DATE DE REGLEMENT 05/10/20
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