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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters01/10/2020 à 11:00

PARIS, 1 oct. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/30

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 5,508 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,002 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 102,50%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,25%

A COMPARER A -0,19%

EN DATE DU 03/09/20

DATE DE REGLEMENT 05/10/20

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 1,680 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,573 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 118,30%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE -0,09%

A COMPARER A 0,11%

EN DATE DU 02/07/20

DATE DE REGLEMENT 05/10/20

OAT

MATURITE 25/05/40

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 2,245 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,466 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 106,35%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,17%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 05/10/20

OAT

MATURITE 25/05/52

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,067 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 3,748 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 109,39%

% SERVI AU PRIX LIMITE 56,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,43%

A COMPARER A 0,53%

EN DATE DU 03/09/20

DATE DE REGLEMENT 05/10/20

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