TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/33
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 3,984 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,756 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,69%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,17%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/07/24
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 3,592 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,644 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,45%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,23%
A COMPARER A 3,03%
EN DATE DU 02/05/24
DATE DE REGLEMENT 08/07/24
OAT
MATURITE 25/05/53
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,725 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,533 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 49,18%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,61%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/07/24
OAT
MATURITE 25/05/66
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,199 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,136 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 62,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,48%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 08/07/24
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