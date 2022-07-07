TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/07/2022 à 11:02
PARIS, 7 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 5,622 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,863 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,69%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,75%
TAUX MOYEN PONDERE 1,92%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/07/22
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,229 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,186 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 68,10%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,38%
A COMPARER A 0,85%
EN DATE DU 03/02/22
DATE DE REGLEMENT 11/07/22
OAT
MATURITE 25/05/48
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 1,455 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,922 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,66%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,44%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/07/22
OAT
MATURITE 25/05/53
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,692 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,265 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 62,34%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,52%
A COMPARER A 1,96%
EN DATE DU 05/05/22
DATE DE REGLEMENT 11/07/22
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