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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters07/07/2022 à 11:02

PARIS, 7 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 5,622 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,863 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,69%

% SERVI AU PRIX LIMITE 78,75%

TAUX MOYEN PONDERE 1,92%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/07/22

OAT

MATURITE 25/06/44

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 2,229 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,186 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 68,10%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,38%

A COMPARER A 0,85%

EN DATE DU 03/02/22

DATE DE REGLEMENT 11/07/22

OAT

MATURITE 25/05/48

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 1,455 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 2,922 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 91,66%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,44%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/07/22

OAT

MATURITE 25/05/53

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,692 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,265 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 62,34%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,52%

A COMPARER A 1,96%

EN DATE DU 05/05/22

DATE DE REGLEMENT 11/07/22

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