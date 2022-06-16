TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters16/06/2022 à 11:00
PARIS, 16 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/02/25
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,725 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,312 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,84%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,59%
A COMPARER A 0,63%
EN DATE DU 19/05/22
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
OAT
MATURITE 25/02/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 3,491 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,395 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,27%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,43%
TAUX MOYEN PONDERE 2,01%
A COMPARER A 1,06%
EN DATE DU 19/05/22
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
OAT
MATURITE 25/11/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 3,189 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,968 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,48%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,01%
A COMPARER A -0,01%
EN DATE DU 20/01/22
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
OAT
MATURITE 25/05/29
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,094 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 3,894 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 90,26%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,02%
A COMPARER A 0,50%
EN DATE DU 17/03/22
DATE DE REGLEMENT 20/06/22
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