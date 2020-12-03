TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•03/12/2020 à 11:01
PARIS, 3 déc. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/10/32
COUPON 5,75%
VOLUME ADJUGE 1,590 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,312 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 172,59%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,26%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/12/20
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,991 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,677 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 120,00%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,04%
TAUX MOYEN PONDERE -0,04%
A COMPARER A 0,09%
EN DATE DU 03/09/20
DATE DE REGLEMENT 07/12/20
OAT
MATURITE 25/04/41
COUPON 4,50%
VOLUME ADJUGE 1,085 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,060 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 188,80%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,22%
TAUX MOYEN PONDERE 0,10%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/12/20
OAT
MATURITE 25/05/48
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 1,833 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,420 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 144,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,62%
TAUX MOYEN PONDERE 0,29%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/12/20
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