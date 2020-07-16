TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•16/07/2020 à 11:00
PARIS, 16 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/03/24
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,739 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,150 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,14%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,58%
A COMPARER A -0,36%
EN DATE DU 16/04/20
DATE DE REGLEMENT 20/07/20
OAT
MATURITE 25/02/26
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 4,307 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,118 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,55%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,45%
A COMPARER A -0,40%
EN DATE DU 18/06/20
DATE DE REGLEMENT 20/07/20
OAT
MATURITE 25/04/26
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 1,990 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,801 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 123,26%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,47%
A COMPARER A -0,17%
EN DATE DU 16/04/20
DATE DE REGLEMENT 20/07/20
OAT
MATURITE 25/10/27
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,046 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 123,09%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,38%
A COMPARER A -0,05%
EN DATE DU 19/03/20
DATE DE REGLEMENT 20/07/20
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valeur
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dernier
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var.
|5065.71
|-0.85%
|34.305
|-0.07%
|2.645
|+15.81%
|29.2
|+16.33%
|2.33
|+1.30%
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