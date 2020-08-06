TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•06/08/2020 à 10:58
PARIS, 6 août (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/04/29
COUPON 5,50%
VOLUME ADJUGE 1,740 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,351 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 151,93%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,36%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/08/20
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 3,019 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,476 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 127,53%
% SERVI AU PRIX LIMITE 7,80%
TAUX MOYEN PONDERE -0,27%
A COMPARER A 0,02%
EN DATE DU 04/06/20
DATE DE REGLEMENT 10/08/20
OAT
MATURITE 25/05/31
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 2,515 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,502 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 118,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,21%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/08/20
OAT
MATURITE 25/05/50
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 1,725 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,387 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 130,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,41%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/08/20
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valeur
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dernier
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var.
|4892.11
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|3.52
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|13.218
|-1.91%
|8.438
|-1.12%
|33.16
|-2.01%
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