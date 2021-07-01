TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•01/07/2021 à 11:02
PARIS, 1 juil. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,794 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,650 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,38%
TAUX MOYEN PONDERE 0,03%
A COMPARER A -0,07%
EN DATE DU 04/03/21
DATE DE REGLEMENT 05/07/21
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 4,176 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,925 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,13%
A COMPARER A 0,16%
EN DATE DU 03/06/21
DATE DE REGLEMENT 05/07/21
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,023 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,961 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 111,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,79%
TAUX MOYEN PONDERE 0,42%
A COMPARER A 0,05%
EN DATE DU 04/02/21
DATE DE REGLEMENT 05/07/21
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,666 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 97,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,15%
TAUX MOYEN PONDERE 0,62%
A COMPARER A 0,62%
EN DATE DU 06/05/21
DATE DE REGLEMENT 05/07/21
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