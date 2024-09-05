TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/34
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 6,969 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 15,282 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,95%
A COMPARER A 3,01%
EN DATE DU 01/08/24
DATE DE REGLEMENT 09/09/24
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,561 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,04%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/09/24
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,779 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,950 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 66,80%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,23%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/09/24
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,848 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,911 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,49%
A COMPARER A 3,46%
EN DATE DU 06/06/24
DATE DE REGLEMENT 09/09/24
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