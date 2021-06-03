TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•03/06/2021 à 11:00
PARIS, 3 juin (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 6,270 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,420 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,16%
A COMPARER A 0,13%
EN DATE DU 06/05/21
DATE DE REGLEMENT 07/06/21
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,803 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,224 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,74%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/06/21
OAT
MATURITE 25/04/55
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,612 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,333 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 187,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,95%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/06/21
OAT
MATURITE 25/05/72
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,308 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,452 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 76,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,11%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/06/21
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