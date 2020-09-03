TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•03/09/2020 à 10:58
PARIS, 3 sept. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/30
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 5,725 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,441 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,19%
A COMPARER A -0,09%
EN DATE DU 02/07/20
DATE DE REGLEMENT 07/09/20
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,960 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,756 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 117,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,09%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/09/20
OAT
MATURITE 25/05/52
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,773 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,524 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 106,42%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,53%
A COMPARER A 0,64%
EN DATE DU 02/07/20
DATE DE REGLEMENT 07/09/20
OAT
MATURITE 25/04/60
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,055 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 1,791 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 221,02%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,57%
A COMPARER A 0,86%
EN DATE DU 07/05/20
DATE DE REGLEMENT 07/09/20
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