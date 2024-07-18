TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/27
COUPON 1,00%
VOLUME ADJUGE 3,177 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,856 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,57%
TAUX MOYEN PONDERE 2,86%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 3,310 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,857 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,86%
A COMPARER A 284,00%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,922 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,435 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,37%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,87%
A COMPARER A 3,01%
EN DATE DU 20/06/24
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 2,088 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,362 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,97%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,96%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/07/24
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