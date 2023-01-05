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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters05/01/2023 à 10:59

PARIS, 5 janv. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 6,113 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,765 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,38%

% SERVI AU PRIX LIMITE 80,08%

TAUX MOYEN PONDERE 2,77%

A COMPARER A 2,76%

EN DATE DU 03/11/22

DATE DE REGLEMENT 09/01/23

OAT

MATURITE 25/05/38

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,115 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 3,791 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 78,29%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,02%

A COMPARER A 2,52%

EN DATE DU 01/09/22

DATE DE REGLEMENT 09/01/23

OAT

MATURITE 25/05/53

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,563 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,011 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 56,08%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,95%

A COMPARER A 3,00%

EN DATE DU 03/11/22

DATE DE REGLEMENT 09/01/23

OAT

MATURITE 25/05/66

COUPON 1,75%

VOLUME ADJUGE 1,208 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 2,256 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 73,91%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,79%

A COMPARER A 2,74%

EN DATE DU 06/10/22

DATE DE REGLEMENT 09/01/23

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