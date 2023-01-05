TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters05/01/2023 à 10:59
PARIS, 5 janv. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 6,113 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,765 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,08%
TAUX MOYEN PONDERE 2,77%
A COMPARER A 2,76%
EN DATE DU 03/11/22
DATE DE REGLEMENT 09/01/23
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,115 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 3,791 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 78,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,02%
A COMPARER A 2,52%
EN DATE DU 01/09/22
DATE DE REGLEMENT 09/01/23
OAT
MATURITE 25/05/53
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,563 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,011 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 56,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,95%
A COMPARER A 3,00%
EN DATE DU 03/11/22
DATE DE REGLEMENT 09/01/23
OAT
MATURITE 25/05/66
COUPON 1,75%
VOLUME ADJUGE 1,208 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 2,256 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 73,91%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,79%
A COMPARER A 2,74%
EN DATE DU 06/10/22
DATE DE REGLEMENT 09/01/23
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer