TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
Reuters•16/04/2020 à 10:59
PARIS, 16 avr. (Reuters) - Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/03/23
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,868 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,898 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,24%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,43%
A COMPARER A -0,43%
EN DATE DU 19/03/20
DATE DE REGLEMENT 20/04/20
OAT
MATURITE 25/03/24
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 2,036 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,797 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,36%
A COMPARER A -0,49%
EN DATE DU 21/11/19
DATE DE REGLEMENT 20/04/20
OAT
MATURITE 25/02/26
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 3,772 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,799 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,16%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/04/20
OAT
MATURITE 25/04/26
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,319 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,281 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 122,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,17%
A COMPARER A -0,48%
EN DATE DU 19/09/19
DATE DE REGLEMENT 20/04/20
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer