TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 3,932 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,670 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,22%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,42%
A COMPARER A 2,45%
EN DATE DU 19/09/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OAT
MATURITE 25/05/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 1,396 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,917 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,21%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,87%
TAUX MOYEN PONDERE 2,45%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,640 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,886 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,87%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,53%
A COMPARER A 2,60%
EN DATE DU 14/08/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,027 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,811 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,67%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,61%
A COMPARER A 2,62%
EN DATE DU 19/09/24
DATE DE REGLEMENT 21/10/24
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